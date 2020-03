Risiedono a Pontey i due positivi al primo tampone coronavirus riscontrati in Valle

Il Comune di Pontey comunica che è stata predisposta nella mattinata di oggi, giovedì 5 marzo 2020, un’ordinanza attraverso la quale è stato disposto per due residenti l’isolamento preventivo, con assistenza sanitaria e sorveglianza epidemiologica da parte del medico di igiene e sanità pubblica, con il supporto del 118.

I due residenti sono risultati positivi al tampone del COVID-19 e presi in carico dal servizio sanitario regionale. Si ricorda che il protocollo sanitario prevede che ora i tamponi vengano inviati all’Istituto superiore di sanità che darà o meno la conferma della positività al contagio.

Stessa misura è stata adottata nei confronti di famigliari e persone che sono state in stretto contatto con i due pazienti.

Si segnala che i due residenti appartengono allo stesso nucleo familiare e presentano lievi sintomi influenzali. Sarà cura di questo Comune, sentito il Presidente della Regione e in raccordo con l’Unità regionale di coordinamento per il COVID-19, adempiere a tutte le procedure previste dai protocolli per monitorare la sorveglianza sanitaria e il mantenimento delle procedure precauzionali di isolamento.

La situazione è gestita nell’ordinarietà delle procedure previste.

"Ho provveduto di persona a contattare telefonicamente le persone poste in isolamento, che stanno comunque bene – dichiara il sindaco di Pontey Rudy Tillier - Li ho rassicurati che da parte dell’Amministrazione comunale vi è la massima collaborazione. Siamo vicini alla loro situazione e costantemente ci terremo in contatto con loro. Il Comune è a servizio di ogni loro esigenza anche durante i prossimi giorni".