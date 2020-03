Alpe e Uvp sotto la foglia verde di Alliance Valdotaine

Ricorda la solidità e la solidarietà degli Alpini valdostani e strizza decisamente l'occhio all'ecologismo di stampo Nordeuropeo il simbolo del Movimento Alliance Valdotaine, approvato ieri sera dall'assemblea dei direttivi di Alpe e Uvp che, dopo circa un anno di attività consiliare congiunta hanno deciso di fondersi nel nuovo Movimento politico. E' composto da un sottile cerchio rossonero che circonda una foglia verde rivolta in alto e la scritta 'Alliance Valdotaine' sospesa su un prato anch'esso verdissimo.

"Restiamo fedeli ai principi progressisti, autonomisti e solidali alla base dei progetti politici di Alpe e Uvp - ha detto presentando il simbolo ai giornalisti Patrizia Morelli, capogruppo in Consiglio Valle di Alliance Valdotaine - ma siamo convinti che oggi più che mai occorra ridare valore alle tematiche ambientali ed ecologiste che in Valle d'Aosta sono state per troppo tempo trascurate da tutte le forze politiche. In questi mesi i vertici di Alpe e Uvp hanno lavorato con ampia sinergia a un progetto che ci trova oggi uniti più che mai: vogliamo ridare voce alla Valle d'Aosta ripartendo proprio dal 'verde' della nostra agricoltura e dal 'verde' della nostra offerta turistica".

Corrado Cometto, coordinatore del progetto politico 'Alliance Valdotaine' ha ribadito che "la riunione delle Forze autonomiste resta il nostro obiettivo politico fondamentale, anche se per noi la parola 'autonomista' ha un significato preciso e importante".

Ponendo l'accento "sul valore simbolico di rinascita e progresso che abbiamo voluto dare al logo di Alliance Valdotaine" Giuliano Morelli, presidente dell'Uvp e grafico del logo del nuovo Movimento ha parlato di "superamento dei totem classici dell'autonomismo valdostano: i colori rossoneri sono tracciati e sono la nostra base ma non sono predominanti; noi guardiamo avanti, verso la necessità di un cambiamento radicale della politica e dell'attività amministrativa. Le liste per le elezioni regionali e comunali saranno aperte a chi condividerà con noi il nostro progetto politico e il nostro programma".

"Alliance Valdotaine prosegue il cammino naturale del Galletto - ha detto Erik Centelleghe, presidente di Alpe - ovvero la volontà di confermare la nostra presenza attiva in un contesto europeo pur in un'ottica decisamente alpina e ambientalista".