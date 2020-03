Probabile rinvio inzio processo Geenna ad Aosta

Va verso lo slittamento il via al processo Geenna davanti al tribunale di Aosta. Per questioni legate alla necessità di un impianto per la videoconferenza dei detenuti, il collegio, presieduto dal giudice Eugenio Gramola, mercoledì 11 marzo potrebbe rinviare la prima udienza del dibattimento.

Il possibile rinvio non è legato in alcun modo al nuovo coronavirus. Gli imputati sono Marco Sorbara, consigliere regionale della Valle d'Aosta sospeso, Monica Carcea, ex assessore comunale di Saint-Pierre - entrambi accusati di concorso esterno in associazione mafiosa - Nicola Prettico, consigliere comunale ad Aosta sospeso, Alessandro Giachino, dipendente del Casinò di Saint-Vincent e il ristoratore Antonio Raso, tutt'e tre accusati di essere membri del locale di 'ndrangheta di Aosta.