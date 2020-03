La mostra Vietato Non Sfogliare è in arrivo ad Aosta

Una mostra di libri accessibili con l'obiettivo di creare uno spazio di lettura dedicato ai bimbi ed ai genitori utilizzando libri tattili, audiolibri e molto altro ancora. E’ l’obiettivo di Vietato Non Sfogliare un’esposizione di libri per l’infanzia accessibili in caso di necessità educative speciali aperta da lunedì 9 marzo nella sede della Clinica del sale in via Piccolo San Bernardo 30 ad Aosta.

Si tratta di libri tattili con traduzione in Braille, libri in Lingua dei Segni Italiana e con marcatori visivi, libri ad alta leggibilità, audiolibri, ebook, libri in simboli 30 ad Aosta più di cento testi, nazionali e internazionali, di recente pubblicazione che costituiscono uno strumento semplice ed efficace di condivisione e di crescita.

Oltre alle visite rivolte alle scuole, sono previste visite guidate per le famiglie sabato 14 e 21 marzo, incontri informativi per gli insegnanti ed educatori l'11 e 16 marzo ed un laboratorio creativo con Ester Leone il 9 marzo alle 17.15.

L’iniziativa è della cooperativa sociale Artemisia, in collaborazione con Area onlus.