Coronavirus: Riprendono lunedì le attività dell’Univda ma gli studenti 'a rischio' restano a casa

Dopo la sospensione precauzionale contro la diffusione del coronavirus decise sette giorni fa, a partire da lunedì 2 marzo l’Università della Valle d’Aosta assicura nuovamente il regolare svolgimento delle attività didattiche. Saranno ripristinati i consueti orari di apertura al pubblico delle aule studio, della biblioteca e degli ufficiamministrativi (privilegiando comunque le usuali modalità di contatto telematiche o telefoniche).

Al fine di continuare a garantire adeguate misure di prevenzione contro la diffusione del coronavirus Covid-19, a tutela della collettività, gli utenti dell’Ateneo che si sono recati recentemente nelle 'zone rosse”'in Lombardia e Veneto o che hanno avuto contatti con persone potenzialmente contagiate devono evitare di recarsi in Ateneo. Per loro, l’Università sta valutando l’introduzione di strumenti per la didattica a distanza, con le modalità che saranno ritenute idonee dai docentititolari di ciascun insegnamento. I docenti saranno disponibili a interagire con gli studenti a distanza, prioritariamente via mail, al fine di limitare i disagi legati alla mancata possibilità di presenza in aula.

Gli aggiornamenti in merito a eventuali variazioni degli orari delle lezioni e/o all’attivazione di strumenti per ladidattica a distanza saranno tempestivamente comunicati tramite posta elettronica a tutti gli utenti e sul sito dell’Ateneo www.univda.it.