Coronavirus, cinque casi sospetti in Valle; attesi esiti test - VIDEO

I vertici dell'Unità di crisi in conferenza stampa

Sono saliti a cinque, nelle ultime ore, i casi sospetti di Coronavirus in Valle d'Aosta. Ai quattro tamponi inviati ieri per l'esame virologico all'ospedale Sacco di Milano e di cui uno è già risultato negativo, se ne sono aggiunti due questa mattina. Si tratterebbe di turisti che hanno riferito sintomi influenzali per i quali è previsto il protocollo di allerta e che provengono da regioni maggiormente a rischio di contagio. Lo hanno comunicato i vertici dell'Unità di crisi regionale durante una conferenza stampa nella sede della Protezione civile valdostana coordinata dal Presidente della Giunta, Renzo Testolin.

"I pazienti sottoposti a test sono tutti in buona salute e manifestano una sintomatologia lieve, circostanza che ci fa ben sperare per l'esito dei test", ha sottolineato Luca Montagnani, direttore del Dipartimento emergenza dell'Usl VdA.

Qui il video dell'intervento del Presidente della Giunta e prefetto, Renzo Testolin