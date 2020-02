Coronavirus, chiude al pubblico la sede Inps di Aosta

La sede regionale del'Inps in corso Battaglione ad Aosta è chiusa al pubblico da oggi lunedì 24 febbraio "e fino a nuova comuncazione". Lo ha deciso il direttore, Francesco Avenoso, "considerata la diffusione del contagio da coronavirus in atto", al fine di "evitare la permanenza in uno stesso luogo di più persone con il rischio di aumentare la diffusione del virus".

Per qualunque necessità, gli utenti dell'Inps posso telegonare allo 0165 2373323 dal lunedì al venerdì, on orario 8,30-12,30 o contattare la sede ai consueti canali di accesso telematici.