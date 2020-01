Calcio: Ecc/A; Derby in vetta, Pont Donnaz a -1 dall'Aygreville

Ancora un passo falso per la capolista Agyreville e i cugini del Pont Donnaz...non stanno a guardare. E' 1-1 per la squadra di Rizzo fermata sul campo di un'ottima ProSettimo, a segno con Taraschi. Il Pont recupera cosi' altri due punti vincendo 6-3 contro la Fulgor Valdengo, senza problemi: reti orange di Cena, Varvelli, D'Onofrio, Menabo', Grange e Sassi.

A -1 dalla vetta c'è però anche il BorgoVercelli per un girone di ritorno che diventa sempre piu' incandescente: l'1-0 di oggi alla Biellese firmato Bertola lancia Cantele, Gallace e compagni dietro alle battistrada valdostane.

In zona Champions inciampano invece entrambe in casa RomentineseCerano e Borgaro, rispettivamente sconfitte da Stresa e Oleggio.

La Pianese conferma la sua classifica medio-alta (0-0 col Trino), il Rivoli non scaccia la crisi dopo il cambio di allenatore: vince l'Alicese 0-2 ed e' sempre zona playout in penultima posizione.

CLASSIFICA