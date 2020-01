Le Sardine VdA contro l'odio

Piazza Arco d'Augusto e' stata teatro del terzo raduno del Gruppo Sardine Valle d'Aosta sul tema "Teniamoci per mano, contro la guerra e l'odio" ed organizzato per celebrare anche in Valle d'Aosta la "Giornata di Mobilitazione Internazionale per la Pace".

Nel corso dell'iniziativa, a cui hanno assistito un centinaio di spettatori, sono stati ospitati una serie di interventi legati tra loro dalla necessità di manifestare contro le guerre e le situazioni di odio sempre più presenti nella società contemporanea globale.

Dopo l'intervento iniziale del Portavoce delle Sardine Valle d'Aosta, Mathieu Stevenin, si sono alternati al microfono esponenti di associazioni che hanno fatto della lotta alla violenza il loro impegno quotidiano: Nedo Vinzio, Presidente dell'ANPI Valle d'Aosta; Patrizia Neri, in rappresentanza di Arci e Rete Antirazzista Valle d'Aosta; Fabrizio Bal di Libera Valle d'Aosta; Giancarlo Bagnod, già componente dells Scuola di Pace Valle d'Aosta; Tirak Ak, referente della comunità curda in Italia, oltre al piccolo Etienne Curtaz e al responsabile dei giovani nel direttivo delle Sardine Valle d'Aosta, Mattia Telesforo che ha concluso la parte degli interventi.

Tra gli immediati impegni, il Gruppo Sardine Valle d'Aosta ha in programma, martedì prossimo, 28 gennaio alle 18.30 al bar dell'Arena Croix Noire, un consiglio direttivo aperto a chiunque sia interessato a promuovere proposte, idee e contribiti all'attività del Gruppo Sardine Valle d'Aosta.