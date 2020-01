L’ex maggioranza trova intesa sul bilancio e si ricompatta

Risolto il problema bilancio ora sul tappeto c’è la discussione sull’organigramma della Giunta che sarà eletta dalla nuova che è poi la vecchia maggioranza. E su questo tema la questione è più complessa, perché Alliance Valdotaine, nata dal matrimonio tra il Gallo dell’Alpe ed il Leone dorato, ha preso in mano il boccio e saranno i sette consiglieri regionale a sciogliere il nodo del presidente della Giunta; una partita che pare se la giochino Albert Chatrian e Luigi Bertschy. Ma per questo problema c’è ancora tempo quanto meno fino alla prima settimana di febbraio quando il Consiglio sarà convocato in tempo utile per evitare lo scioglimento e le elezioni anticipate.

La quadratura del cerchio sta nella triade Jean Barocco, Flavio Peinetti, Pierluigi Marquis che hanno vinto la loro partita facendo digerire alla ex e nuova maggioranza alcune sostanziali modifiche al bilancio; modifiche che in parte saranno attuate a giugno-luglio con l’assestamento del documento finanziario.

Infatti in bilancio saranno previsti 60 milioni di euro per gli impianti di risalita ed il completamento del secondo lotto dell’università. Temi che stanno particolarmente a cuore a Alpe/Uvp. Anche Jean Barocco pare abbia vinto la sua battaglia personale che da quando siede in Consiglio regionale chiede più fondi per i Comuni. E poi Pierluigi Marquis che prosegue la battaglia che fu di Stefano Borrello tesa a stanziare maggiori fondi per i mutui casa. E poi Mauro Baccega e Flavio Peinetti che vedranno incrementato di circa un milione di euro il capitolo per tagliare i ticket sanitari.

L’assessore alle Finanze, Renzo Testolin, che è pure presidente della Giunta, pare condividere le nuove proposte per giungere ad un governo di scopo. E lo scopo sarà far ripartire la Valle d’Aosta. Sarebbe inutile approvare il bilancio senza che ci sia qualcuno che quel bilancio lo attua.

E che la vecchia nuova maggioranza abbia imboccato la strada che non porta in tempi brevi alle elezioni lo fanno capire gli assessori Luigi Bertschy e Albert Chatrian quando dicono: “Non andiamo oltre un dodicesimo di esercizio provvisorio. Entro fine gennaio il bilancio sarà approvato”. Le affermazioni dei due assessori suonano come una conferma che la forze politiche stanno lavorando su due tavoli: un per trovare la convergenza sul bilancio e l’altro per la formazione della nuova Giunta regionale.

E ieri a palazzo regionale c’è stato un incontro tra gli altri, tra Renzo Testolin, presidente della Regione ad interim, gli assessori Mauro Baccega, Luigi Bertschy, Chantal Certan e Albert Chatrian, i consiglieri regionali Alessia Favre, Pierluigi Marquis, Joel Farcoz, Giovanni Barocco, Flavio Peinetti e Erik Lavevaz (presidente dell'Uv) sono emerse le nuove convergenze, tanto che i funzionari regionali sono al lavoro per trovare l’equilibrio finanziario del bilancio in base alle modifiche proposte.