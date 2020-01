Per 12 anni all'Italgas la gestione del gas in Valle

Italgas si aggiudica la gestione del servizio gas nell'ambito territoriale Valle D'Aosta per i prossimi 12 anni. Si tratta di 74 comuni, di cui 24 attualmente metanizzati per complessive 20 mila utenze finali e una RAB di oltre 40 milioni di euro. Italgas ha previsto investimenti per circa 100 milioni, precisa una nota, per "l'estensione delle reti verso aree non ancora raggiunte dal servizio, potenziamento e digitalizzazione delle infrastrutture esistenti".

"Dopo l'Ambito Torino 2 - ha commentato l'ad Paolo Gallo - otteniamo un'ulteriore conferma; tra gli interventi previsti nel piano, Italgas segnala la realizzazione di circa 270 chilometri di nuove reti e la metanizzazione di 17 nuovi comuni, tra cui tutta la vallata compresa tra Aosta e Courmayeur".

Le utenze servite cresceranno dalle attuali 20 mila a circa 40 mila nell'arco dei 12 anni di concessione. Verrà digitalizzata tutta la rete e gli impianti, con l'installazione di contatori intelligenti sul 100% delle utenze attuali e future ed eseguiti interventi di efficienza energetica in oltre 70 edifici pubblici Regionali e Comunali .(ANSA).