I dinosauri fanno il botto, duemila visitatori in una settimana

In viale Conte Crotti in sauro chiama i visiatatori alla vicina Area megalitica

Inaugurata il 6 dicembre, la mostra Dinosauri in carne e ossa all’Area megalitica – Museo e parco archeologico di Saint-Martin-de-Corléans di Aosta, sta riscuotendo un grande successo. L’esposizione nella sua prima settimana di apertura ha registrato circa 2000 ingressi, un risultato di forte impatto. Grandi e piccini hanno apprezzato la proposta, lasciando testimonianze positive della loro visita.

La Mostra paleontologica proseguirà fino all’8 marzo 2020 con il seguente orario: da martedì a domenica dalle 10 alle 18, chiuso il 25 dicembre e il 1° gennaio.

L’esposizione è nata dalla collaborazione tra l'azienda veneta GeoModel e la Società Valdostana di Preistoria e Archeologia con il sostegno dell’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali, sulle solide basi di un progetto scientifico ed espositivo condiviso dagli archeologi specialisti dell'Area megalitica e dai paleontologi del team GeoModel.

Ingresso intero: 7 euro, ridotto: 5, gratuito: bambini fino a 6 anni non compiuti; soggetti portatori di handicap in possesso della certificazione e loro accompagnatori; insegnanti e accompagnatori di scolaresche, in proporzione di 1 ogni 10 alunni; possessori dell’Abbonamento Musei Piemonte e Lombardia.