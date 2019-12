Fenis: Giunta Nicoletta approva bilancio 2020/22 da poco più di quattro mln di euro

Pareggia sulla cifra di 4.100.000 euro e spiccioli, il Bilancio di previsione 2020/22 del Comune di Fenis approvato ieri sera dal Consiglio comunale del paese dell'envers. Il documento finanziario è stato portato in aula dal sindaco, Mattia Nicoletta, senza aver ancora ottenuto il parere della Regione "ma era necessario comunque approvare il bilancio entro quest'anno - ha spiegato Nicoletta - e i tempi per fissare un altro Consiglio entro il 31 dicembre erano strettissimi".

Approvato dal Consiglio anche il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari per l’anno 2020, così come le indennità di carica e i gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori e consiglieri comunali, rimasti invariati rispetto al 2018 ovvero poco più di 1.500 euro per il sindaco, 600 euro agli assessori e un gettone di 75 euro a presenza per ciascun consigliere che però, per scelta dell'Assemblea, sarà rimesso alle casse municipali per utilizzo pubblico.