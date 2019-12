I grandi scrittori e il Monte Bianco sulla Skyway

Alcuni docenti e studenti dell’Università della Valle d’Aosta assieme ad un pubblico di studenti americani (provenienti dall’Università di Louisville, Kentucky, presenti in Univda per uno scambio con il corso di Laurea magistrale) e agli ospiti della conferenza internazionale “Les silences de la montagne” daranno vita a “Letture ad alta quota” allo Skyway Monte Bianco in occasione della “Giornata internazionale della Montagna” mercoledì 11 dicembre.

Il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università della Valle d’Aosta aderisce in questo modo all’iniziativa “Leggere le Montagne” promossa da Alpine Convention. Gli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale di Lingue guideranno gli ospiti in un percorso di letture dedicate al Monte Bianco. Brani di grandi autori della letteratura europea quali, tra gli altri, Rousseau, Hugo, Byron, Shelley, Ruskin e Goethe, saranno letti in lingua originale lungo l’ascesa ed attraverso le aree del Pavillon per celebrare lo spettacolo maestoso della vetta.

Il Festival letterario Leggere le Montagne è un’iniziativa che permettere di avvicinare tra loro gli amanti della lettura e la montagna. Gli amanti dei libri, gli autori, gli alpinisti e gli artisti provenienti da tutto l’arco alpino (ma non solo) hanno occasione di dialogare e confrontarsi tra loro sul significato, la portata e l’impatto della letteratura alpina.