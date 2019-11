E’ necessario raccogliere l’appello delle categorie per una mobilitazione generale unitaria

“ E' assolutamente necessario raccogliere l'appello che moltissime categorie, a partire dai pensionati sabato scorso, dagli edili ed oggi anche dai sindacati dei metalmeccanici, ci stanno indirizzando in queste giornate, che e’ quello di realizzare una mobilitazione generale forte dei sindacati confederali sui temi della crescita, di un fisco che rispetti i lavoratori ed i pensionati, dei contratti, dello sblocco delle infrastrutture, di trovare soprattutto una soluzione urgente alle tante vertenze industriali aperte a partire dall'Ilva e Alitalia”.

Sono tutte questioni importanti ed aperte che erano e rimangono centrali nella nostra piattaforma unitaria. Sono rivendicazioni su cui dobbiamo trovare quella capacita' di sostegno e di mobilitazione generale che unitariamente dovremo stabilire nelle prossime giornate. Una cosa e' chiara: quello che sta succedendo sui temi del lavoro e delle categorie che noi rappresentiamo non puo' lasciarci indifferenti. Vogliamo come sindacati confederali che sia chiara la discontinuita' che chiediamo nelle scelte del Governo. Non ci basta quello che abbiamo letto nella legge di bilancio e ci sono troppe vertenze aperte al Mise. Occorre una svolta vera che finora facciamo molta fatica a intravedere.