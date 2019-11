Carta d'identità contraffatta, arrestato extracomunitario

Un cittadino ghanese è stato arrestato ieri domenica 17 novembre dalla polizia di Frontiera in servizio al traforo del Monte Bianco per violazione delle leggi sull'immigrazione e falso materiale. L'uomo era a bordo di un autobus in uscita dal territorio nazionale; agli agenti ha esibito una carta d’identità italiana e un permesso di soggiorno, sulla cui genuinità gli operatori hanno subito nutrito dei dubbi.

Accertamenti approfonditi hanno rivelato la falsificazione dei documenti, probabilemte contraffatti da un 'artigiano falsario'. L’extracomunitario arrestato sarà processato per direttissima entro domattina al tribunale di Aosta.