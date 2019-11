Province e comuni in piazza il 10 dicembre contro odio

Ci saranno anche le Province alla manifestazione in programma il 10 dicembre a Milano a sostegno della senatrice Liliana Segre e contro ogni forma di odio e razzismo.

"L'Upi sarà insieme all'Anci tra i promotori dell'evento al fianco della Rete delle città contro l'odio", fa sapere il presidente dell'Upi Michele de Pascale. "Le Province italiane, nel solco tracciato dalla nostra Costituzione Repubblicana, non possono che essere in prima linea contro ogni forma di odio razziale, accanto alla senatrice Liliana Segre e a custodia della memoria".

Il 10 dicembre, in occasione dell'anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, l'Anci chiama a raccolta tutti i sindaci d'Italia, da nord a sud, piccoli e grandi Comuni, di ogni appartenenza politica o partitica, per manifestare insieme a Milano, indossando la fascia tricolore, in segno di solidarietà alla senatrice a vita Liliana Segre, da qualche giorno costretta a vivere sotto scorta. "La fascia tricolore - dichiara il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro - è per noi sindaci il simbolo più alto ed evocativo dei principi e dei valori costituzionali del nostro Paese, rappresenta il nostro quotidiano impegno per il rispetto della pace e della democrazia, contro ogni forma di violenza e sopraffazione. Per questo ci piacerebbe consegnare, quel giorno, una nostra fascia tricolore a Liliana Segre, a testimonianza della totale, piena e incondizionata condivisione di quei valori che la senatrice rappresenta e che sono le fondamenta della nostra Repubblica".

Al momento non si sa chi della Valle d'Aosta parteciperà