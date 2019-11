Le Stelle Michelin perdono lo chef valdostano Paolo Vai

Lutto nel mondo della gastronomia e della ristorazione valdostana e non solo. E' morto ieri sera ad Aosta lo chef stellato Paolo Vai, già titolare dello storico ristorante Cavallo Bianco nel capoluogo regionale. Da qualche mese era malato, avrebbe compiuto 79 anni a dicembre ma non aveva mai smesso di lavorare in cucina, anzi: era chef del Bar à vin alla Bottega degli Antichi Sapori, in via Porta Praetoria, ad Aosta, dove preparava i suoi piatti mixando alla perfezione tradizione con innovazione culinaria. Dopo la straordinaria esperienza del Cavallo Bianco, Vai aveva lavorato all’Hotel Royal di Courmayeur, poi al Mont Blanc Village di La Salle e al Bourricot Fleury di Quart. Dopo ulteriori esperienze fuori Valle, a Saint-Marcel aveva aperto il 'Bonne Etape'.

"Paolo Vai è stato un professionista straordinario, una figura di chef 'totale', con un'attenzione straordinaria per le eccellenze del territorio - lo ricorda Gianluca Masullo, presidente dell'Unione regionale Cuochi della Valle d'Aosta - un esempio per i nostri giovani allievi di come si deve interpretare la nostra professione, che è fatta sì di grandi soddisfazioni ma anche di tanti sacrifici e Vai era un maestro capace di far tesoro, dei sacrifici". Per Masullo "è venuto a mancare un punto di riferimento per i cuochi valdostani, un uomo che negli anni ha saputo valorizzare il territorio in modo determinante. E ora che non c'è più dovremo creare delle occasioni, degli eventi per ricordarlo, lui che per noi rimarrà sempre un esempio da seguire".

Vai aveva conseguito le Due stelle Michelin tra i fornelli del Cavallo Bianco, tra i cui clienti vi furono la regina Maria José di Savoia e Alberto Sordi.