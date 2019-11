Fenis, morto ex direttore giochi Casino di St-Vincent

Colpìto da malore è morto all'alba di oggi, giovedì 7 novembre, Gian Carlo Voyat, 71 anni, residente a Fenis. Pensionato dal 2011, ex dirigente del Casino de la Vallée di Saint-Vincent, lascia la moglie ed il figlio Simone.

Voyat fu direttore dei giochi della Casa da gioco valdostana dal 1999 al 2008, quando fu licenziato per divergenze con l'allora Gestione straordinaria e sostituito da Luciano Natta. Molto conosciuto soprattutto nella media Valle, Voyat è ricordato da un collega come "un uomo energico, attivo, che svolse un ruolo importante al Casino in anni di transizione, quelli che precedettero la crisi economica della Casa da gioco". Ritiratosi a vita privata, Gian Carlo Voyat era revisore dei conti del Bridge Club della Valle d'Aosta.