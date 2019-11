Auto contro banco mercato in via Fallère ad Aosta

Due persone sono state ricoverate al Pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta nella tarda mattinata di oggi, lunedì 4 novembre, per i traumi e le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ad Aosta, in via Mont Fallère.

La dinamica dell'accaduto è in fase di accertamento; in base ai primi accertamenti, il conducente di una vettura potrebbe aver perso il controllo del mezzo, anche a causa del fondo stradale bagnato, finendo contro un banco del mercato settimanale del quartiere Cogne. E' possibile che nell'incidente sia stata coinvolta anche una seconda auto. Sul posto 118 e Forze dell'ordine.