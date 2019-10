Prime nazionali e Nicoletta Cabassi nel cartellone di T*Danse

Sono due gli spettacoli in prima nazionale che T*Danse Festival Internazionale della Nuova Danza ha in programma venerdì 25 al Teatro della Cittadella dei Giovani: “Reflet” del francese Xuan Le, interprete accanto a Adrien Mornet, e “Stickman” dell’irlandese Darragh McLoughlin, in scena insieme a Joseph Summers.

Alle 20, il duo “Reflet” porta in scena l’incontro con l’altro e con se stessi. La scenografia rivela la percezione che abbiamo degli spazi interni ed esterni che ci circondano e ci delimitano. Linee di luce rossa laser puntano verso i gesti dei danzatori, e gradualmente allontanano l’apparente linea ghiacciata che il mondo di oggi trova di fronte a sé. Xuan Le, primo atleta di slalom freestyle (Campione Nazionale in Francia e 6° ai Mondiali del 2009), si confronta molto presto con la danza. Combinando insieme questi due universi, sviluppa un materiale ibrido che si intreccia con la danza circense. Alle 21, “Stickman” verte sulla creativa combinazione di forme corporee e oggetti: attraverso un flusso costante di titoli, emerge una originale relazione tra spettatori, un uomo e un bastone, mescolando abilmente performance e giocoleria.

Nel Cortile della Cittadella alle 21.45 va in scena “Self” di Nicoletta Cabassi, danzatrice e coreografa attiva a livello internazionale da oltre 25 anni, che ama lavorare a progetti collaborativi. Qui lo fa servendosi del video-mapping di Oscar Accorsi e del suono e concept di Mauro Casappa, in arte OTTOelectro, duo che vanta tra le sue collaborazioni quelle con Peter Greenaway, Bob Wilson e Abbondanza/Bertoni. “Self” è una “coreografia sonora”, il gesto si fa suono al semplice contatto con la superficie e a sua volta viene captato e, rimandato, suggerisce altri movimenti che diventano danza e altri suoni, per, infine, interagire con le immagini proiettate sul fondale.

La performance è strutturata sotto forma di ‘Concerto’ tramite un intenso dialogo tra corpo/suono/video e il pubblico ne è inglobato per mezzo della quadrifonia. La pièce termina con una sessione di VJ set.

Precedono gli spettacoli della giornata, la Masterclass in Sala Specchi con il gruppo multidisciplinare di ricerca artistica romano Dynamis (ore 14), “Dynamis – un teatro elementare” e quella “Obstruction technique” condotta da Laszlo Fulop/Granhøj Dans (ore 16). E, alle 18.30, il Feedback Aperò #2 a cura di Elena Pisu e del Laboratorio Critico, che dialogheranno con le compagnie andate in scena il giorno precedente: Cie Drive, Dynamis e Paola Zaramella (Teatro del Mondo).