Barbara Biasia dona dieci tablet a Oncologia e Ematologia oncologica per i pazienti

La Sc Oncologia e Ematologia oncologica dell’Usl riceverà in donazione dieci “tablet” e alcuni dipinti provenienti dalla Scuola “Les Peintres de Nus” diretta dal maestro Alberto Piccolo su iniziativa della sig.ra Barbara Biasia e di Chicca Pignataro. Gli strumenti informatici ed i quadri saranno destinati al Day hospital di Oncologia, a beneficio dei pazienti.

“Conosciamo molto bene Barbara Biasia, per la sua generosità e per l’impegno verso i malati oncologici – spiega Marina Schena, direttore della Sc Oncologia e Ematologia oncologica – ed accettiamo con sincera gratitudine la donazione di questi strumenti e dei dipinti che potranno allietare la permanenza in ospedale dei pazienti del Day hospital oncologico. I nostri pazienti vengono accolti e presi in carico, ricevono prestazioni diagnostiche, mediche e farmacologiche secondo modalità appropriate ed organizzate con procedure che richiedono, a volte, tempi di attesa; per questa ragione è importante rendere accoglienti gli ambienti e gli strumenti informatici potranno contribuire a rendere l’attesa meno gravosa”.

Barbara Biasia è autrice del libro “Due motori per la vita” e promotrice del progetto per sostenere l’estetica sociale oncologica. Collabora con le associazioni per il sostegno alle pazienti oncologiche Lilt e Viola, ha un blog tramite il quale aggiorna il calendario delle iniziative benefiche e di volontariato di cui è protagonista (http://www.duemotoriperlavita.it/.

Chicca Pignataro, docente presso l’Accademia italiana di trucco permanente, è esperta di tatuaggio paramedicale. Dermopigmentista, è impegnata in numerose iniziative di tatuaggio solidale in favore delle associazioni di volontariato.

Alberto Piccolo, artista molto conosciuto ed apprezzato in Valle d’Aosta e in campo nazionale, è un pittore paesaggista (ma non solo). Ha fondato la scuola di pittura “Les Peintres de Nus”.