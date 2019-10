TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Sabato 12 ottobre

§ ore 18.00 , a Aosta, alla libreria Brivio di Piazza Chanoux, confronto “Isteria Social”, finalizzato ad approfondire il tema delle donne in politica e la violenza social di genere. Interviene la Presidente dell'Assemblea valdostana, Emily Rini.

§ ore 9.00 , ad Aosta, nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, primo congresso della Società italiana riproduzione umana (SIRU) Valle d’Aosta-Piemonte-Liguria sul tema "Omologa vs Eterologa: Game over". È presente la Presidente del Consiglio Valle, Emily Rini.

Domenica 13 ottobre



a Aosta, nel prato antistante la Torre del Lebbroso, Grand Combat final régional de Moudzon del XXIII Trophée Ville d'Aoste, organizzato dall'Associazione "Compagnons Batailles de moudzon" in collaborazione, tra gli altri, con il Consiglio regionale.

§ a partire dalle ore 9.00 , ad Aosta, iniziative per la celebrazione della giornata delle vittime per incidenti sul lavoro, organizzata dalla sezione locale dell'Associazione nazionale per lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (AMNIL). Interviene la Presidente del Consiglio regionale, Emily Rini.