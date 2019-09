"Milo Cannatà non risulta in alcun modo coinvolto nel procedimento per evasione fiscale cui oggi fanno riferimento gli organi di stampa". Lo precisa il suo avvocato difensore, Jacques Fosson, in relazione all'indagine per bancarotta fraudolenta della guardia di finanza seguita al fallimento di alcune società operanti nel settore alimentare. (ANSA).