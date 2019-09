In rianimazione 17ennne ferito a Sarre in incidente stradale con altri due coscritti

Un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale accaduto in sera lungo la state 26 nei pressi di Sarre. Atri due giovani, non gravi, sono ricoverati in ospedale mentre il giovane è in rianimazione. I tre stavano partecipando alla locale festa dei coscritti. L'auto su cui viaggiavano, una Fiat Panda, si è ribaltata per cause ancora da definire.

Sul posto è intervenuto il 118 con due ambulanze; una con infermiere e un'automedica con medico a bordo.

Per estrarre le persone dall'abitacolo dell'auto che si è ribaltata è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con il furgone gruppo taglio veloce, autopompa serbatoio, autogru e carro braghe.

Sul posto operano anche le Forze dell'Ordine.