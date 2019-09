Tanti valdostani al funerale di Alberto Morelli

Si è svolto questa mattina nella chiesa di Sant’Orso ad Aosta il funerale di Alberto Morelli morto all’età di 79 anni. Ha lasciato nel dolore la moglie Giuliana Bagnolesi, le figlie Gabriella e Laura, i nipoti Micòl e Oierre che tanto amava e che era solito ad andare a prenderli a scuola ed i fratelli Giuseppe e Maria Luisa.

Alberto Morelli è stato per tanti anni una colonna portante dell’Usle della Valle d’Aosta e poi del Day Hopsital di regione Borgnalle. La sua competenza e la sue conoscenze le ha messe sempre a disposizione della comunità anche se spesso la sua attività non è stata riconosciuta come avrebbe meritato di essere.