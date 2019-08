Concluso iter equiparazione economica dirigenza scolastica a dirigenza pubblica

Saranno erogati entro sabato 31 agosto, ai dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione, gli importi derivanti dall’aggiornamento degli stipendi e gli arretrati spettanti in base al Contratto collettivo di lavoro relativo al personale dell’Area Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018 sottoscritto l’8 luglio scorso con i sindacati.

"Si chiude così positivamente - si legge in una nota della Regione - la lunga trattativa che porta a un primo importante riconoscimento ai dirigenti scolastici per l’equiparazione economica della dirigenza scolastica alla dirigenza pubblica".

Si è inoltre concluso l’iter legislativo necessario per poter erogare i finanziamenti relativi al Miglioramento Offerta Formativa-MOF per l’anno scolastico 2018-2019. "Con l’entrata in vigore della legge regionale 12/2019 - prosegue il comunicato - è stato, infatti, possibile effettuare tutte le operazioni tecnico-amministrative per l’erogazione delle quote spettanti alle singole istituzioni scolastiche, ossia la tranche relativa al periodo gennaio-agosto 2019 dei finanziamenti relativi al fondo dell’Istituzione scolastica, alle attività complementari di educazione fisica e alle funzioni strumentali e i finanziamenti, per l’anno scolastico 2018/2019, per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica e per la valorizzazione del personale docente".

Conseguentemente, le istituzioni scolastiche ed educative possono concludere la procedura di pagamento ai docenti dei compensi accessori loro spettanti.