Combats de reines de l'Espace Mont-Blanc en Suisse

La 8ème édition du combat de reines de l'Espace Mont-Blanc aura lieu le dimanche 8 septembre 2019 à l'Hérens Arena des Haudères en Suisse. Seize primipares de chaque région (Valais, Vallée d'Aoste, Savoie) vont lutter dans le but de décrocher le titre de Reine du combat international de l'Espace Mont-Blanc.



La manifestation permettra bien sûr de partager la passion de la Race d'Hérens avec les pays invités et les spectateurs lors du combat de reines. De plus, le samedi 7 septembre, veille du combat, se déroulera la course du Collon Trek qui est une course de haute montagne empruntant les anciens sentiers parcourus durant des siècles par les populations voisines de la Haute Valpelline (Val d'Aoste) et du Val d'Hérens (Suisse), qui ont conservé leurs langues et traditions communes.



La Communauté de Montagne du Grand Combin et les communes du Val d'Hérens sont les moteurs de l'organisation de cet événement très particulier qui n'est pas seulement une compétition sportive, mais également un outil de développement et de mise en valeur des atouts culturels et naturels autour du Col Collon. Ces deux manifestations internationales permettent de faire découvrir ou redécouvrir notre région à nos amis français (Savoie et Haute-Savoie), italiens (la Vallée d'Aoste) et valaisans.