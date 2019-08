La diga di Beauregard 'si racconta' a Valgrisenche

La diga di Beauregard e le vicende legate a questa importante struttura idraulica continuano a riscuotere molto interesse da parte di residenti, turisti affezionati e anche da visitatori solamente di passaggio.

A seguito dell’acquisizione del Fondo Vinetti nella primavera 2019, la Pro loco Valgrisenche ha voluto organizzare una serata, lunedì 19 agosto alle 21 nel Salone Le Vieux Quartier, per ricordare e rivivere le vicende legate alla costruzione di quest’opera.

Aldo Vinetti lavorò come geometra per la società che si occupò della costruzione dell’opera dal 1952 al 1959. La serata di lunedì 19 agosto è dunque l’occasione per ripercorrere le fasi della costruzione della diga attraverso fotografie più o meno conosciute, con l’apporto delle immagini inedite del fondo Vinetti.

Più in generale, l'evento è l’occasione per riflettere, ancora una volta, sulle conseguenze che l’opera ebbe per Valgrisenche e la sua comunità, a partire dagli anni ‘50 del secolo scorso fino ai giorni nostri.