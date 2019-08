Alpinista lituano muore sul Monte Bianco

E' l'undicesima vittima sulle montagne valdostane in questa estate 'nera' per le salite in alta quota. Un alpinista lituano di 38 anni è morto ieri, martedì 13 agosto, nel massiccio del Monte Bianco; gli è stata fatale una caduta di alcune decine di metri in un crepaccio.

L'incidente è avvenuto verso le 17,30, sulla cresta est della Pyramide du Tacul, a 3.300 metri di quota. L'uomo è morto prima dell'arrivo del Peloton de gendarmerie d'haute montagne di Chamonix. Le operazioni di soccorso sono state rese complicate dalle pessime condizioni meteo.



Insieme alla vittima c'erano altri due alpinisti, suoi connazionali. Uno è caduto nel crepaccio ma è stato soccorso e si trova in ospedale a Sallanches. Il terzo membro della cordata, una scalatrice, è sana e salva. Al momento dell'incidente i tre non erano legati.