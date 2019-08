Lega 'favorire i finanziamenti privati alle infrastrutture di pubblica utilità'

Disciplinare le modalità di partecipazione di capitali privati nello sviluppo del sistema di infrastrutture regionale. Tra le prime opere già individuate nella proposta di legge vi sono il collegamento ferroviario Aosta Pré-Saint-Didier Courmayeur (Entrèves), l'Ospedale Umberto Parini, il collegamento funiviario Cervinia/Champoluc, il collegamento funiviario Pila/Cogne e il traforo del Piccolo San Bernardo. «L'ente pubblico - dichiara il Consigliere Stefano Aggravi - ha una sempre minore propensione all'investimento: negli ultimi 14 anni le spese di investimento sono passate dal 36,48% al 6,67% della spesa pubblica. Occorre dunque dotare la Regione degli strumenti per cercare nuove fonti di finanziamento e di reperimento dei capitali necessari per lo sviluppo del proprio sistema infrastrutturale".

La Lega mira a strutturare specifici accordi di collaborazione con soggetti privati, disponibili a realizzare opere di interesse pubblico a fronte della possibilità di poterli gestire successivamente, o immaginare altre forme di partnership utili a far rientrare il soggetto realizzatore dell'investimento fatto: in questo modo si potrebbe permettere all'ente pubblico di vedere realizzate opere ad uso della cittadinanza che, altrimenti, in alcuni casi non si sarebbero mai potute realizzare. Insomma si tratta di una regolamentazione alle concessioni regionali.

"Con quest'iniziativa - spiega Aggravi - vogliamo anche aprire un dibattito sulla percorribilità politica e tecnica di questi progetti, per poter finalmente dare concretezza a troppe idee che sono rimaste sino ad oggi solo sulla carta".