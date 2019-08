Record di iscrizioni a GiocAosta 2019

Alla vigilia dell’apertura, l’undicesima edizione di GiocAosta segna il suo primo record: sono infatti oltre 1.500 i pre-iscritti alle attività in programma della Festa del gioco, che verrà inaugurata giovedì 8 agosto alle 18 e proseguirà fino a domenica 11 agosto.

Il 'tutto esaurito' delle due Escape room si somma agli oltre 800 iscritti alla caccia al tesoro e alle 200 iscrizioni registrate per tornei, giochi investigativi, eventi speciali: grande successo anche per 'Giocare dappertutto', la novità 2019 che porta i giochi in scatola in scenari d’eccezione come il sottotetto affrescato della Cattedrale o la cantina dell’Institut Agricole Régional, la cabinovia Aosta-Pila o l’Area megalitica.

A preparare il campo alla festa è una squadra di oltre 300 volontari provenienti da 10 regioni italiane, riuniti dall’idea che si possano creare spazi di incontro e di scoperta intorno al gioco.

Sono loro a dare vita a un programma che affianca la colossale ludoteca (la più grande d’Italia in prestito gratuito, con più di 1.100 giochi) a una lunga serie di spazi ed eventi speciali: carte e giochi giganti, freccette e calcio balilla, fermodellismo eciclotappo si armonizzano in un progetto che si espande negli spazi (a partire dal nuovo padiglione di piazza Narbonne) e si propone come appuntamento di punta dell’estate valdostana.

"Abbiamo scelto -spiega il coordinatore del progetto, Davide Jaccod –di lasciarci sorprendere dall’entusiasmo di persone diverse che si uniscono per uno scopo comune. Anche se propagandiamol’ottimismo, dieci anni fa non avremmo mai immaginato che giocAosta potesse diventare tutto questo. Gli ultimi preparativi sono frenetici, ma raccontano di come le persone abbiano voglia di spazi di incontro e di scoperta: lo facciamo in un modo leggeroma non superficiale, e siamo felici del sostegno che sentiamo intorno a noi".

La manifestazione sarà aperta al pubblico giovedì 8 dalle 18 alle 24, venerdì 9 e sabato 10 dalle 10 alle 24 e domenica 11 dalle 10 alle 18. Il programma completo è su www.giocaosta.it.