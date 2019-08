Riaperto 'Bando Accoglienza'

La Presidenza della Regione, nell’ambito delle funzioni prefettizie attribuite al Presidente, informa che, in linea con le istruzioni ricevute dal Ministero dell’Interno, è stato nuovamente pubblicato il bando di gara europea, a procedura aperta, per la conclusione di un accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale, costituiti da singole unità abitative.

L’indizione della procedura gara si è resa necessaria in quanto la precedente, scaduta lo scorso 21 giugno, è andata deserta, non essendo stata presentata alcuna offerta. La scadenza della presentazione delle offerte è fissata al 30 settembre 2019.