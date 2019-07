A Courmayeur torna 'Scienza in Vetta' ma nessuno sa dire quando

Un evento di divulgazione scientifica di grande successo ai piedi del Monte Bianco. Tra meno di un mese a Courmayeur andrà in scena la seconda edizione di 'Scienza in Vetta', format già sperimentato l'anno scorso con buoni risultati, che ha l'intento di avvicinare, soprattutto le famiglie e con un approccio leggero, a temi scientifici di cui ad oggi mancano quasi totalmente informazioni.

Dato singolare, l'evento è già programmato ma ad oggi non compare ancora tra quelli promozionati dal sito www.courmayeurmontblanc.it, gestito dalla società in house del comune di Courmayeur dedita alla promozione turistica, in cui già figura il 'Welcome Winter 2019' programmato nel dicembre di quest'anno.

Tracce di 'Scienza in Vetta' si trovano solo nella brochure generica degli eventi turisti, in cui figurano le date ma non vi è la minima traccia del programma. Fino a pochi giorni fa, nessun opuscolo dedicato era presente nè all'ufficio turistico di Courmayeur, nè all'Office du Turisme di Aosta.

Proprio al punto di accoglienza posto in piazzale Monte Bianco, le addette all'accoglienza confermano che la manifestazione era in calendario, mostrando la brochure generica, ma non erano in grado di fornici altre informazioni. Situazione simile riscontrata ponendo il quesito anche ad alcuni commercianti.

Un fatto tutt'altro che trascurabile, infatti in un documento di resoconto del 2018 viene evidenziato riguardo alla prima edizione che 'aver conosciuto con scarso anticipo i nomi dei relatori più famosi ha penalizzato la comunicazione'.

Nel 2018 la prima edizione di Scienza in Vetta venne presentata ad inizio giugno, insieme alla programmazione estiva, inoltre una prima comunicazione dell'evento era stata inviata a mezzo cartella stampa nel mese di maggio.

Va ricordato che nel 2019 l'Amministrazione comunale di Courmayeur ha stanziato circa 110.000 per la manifestazione, circa il 28% del budget completo per gli eventi estivi, e il 40% di quelli definiti Top.