Alpinista cade da cresta del Rosa e muore, illeso compagno di cordata

Ancora un alpinista morto nel comprensorio valdostano del Monte Rosa.

Le guide del Soccorso alpino valdostano sono intervenute questa mattina lungo la cresta del Polluce, per il recupero di uno scalatore morto dopo essere precipitato lungo il versante sud, mentre percorreva la via normale, a circa 4000 metri di quota.

La salma (non si conoscono le generalità dell'uomo) è stata trasferita alla camera mortuaria del cimitero di Cervinia per le operazioni di riconoscimento; intanto è stato recuperato il compagno di cordata della vittima, illeso. Sul posto anche i militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza, ai quali competerà accertare le cause dell'incidente.