Tre feriti in un incidente stradale a Quart

Intervento del 118 questo pomeriggio sulla strada statale 26 a Quart, per soccorrere tre persone rimaste ferite in un incidente stradale. Si è trattato di un impatto frontale tra due auto; cause e dinamica sono in corso di accertamento da parte delle Forze dell'ordine. Si tratta di un valdostano di 62 anni, alla guida di una delle due vetture, di un suo coetaneo e della moglie di quest'ultimo, di 60 anni, residenti a Milano.

Tutti e tre gli infortunati, dei quali non sono state fornite le generalità, hanno riportato traumi e contusioni varie e sono stati ricoverati in Pronto soccorso per le prime cure e la fase diagnostica.

La circolazione è rimasta bloccata per diversi minuti e, ripresa in una sola corsia di marcia, è tuttora rallentata.