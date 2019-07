Ad della Cas Monica Pirovano accusata di essersi appropriata di un rolex e di un bracciale

Avrebbe approfittato della disattenzione di una passeggera in coda davanti a lei all'aeroporto di Caselle durante i controlli preimbarco – e avrebbe prelevato dalla vaschetta portaoggetti un Rolex Datejust in acciaio, oro e brillanti da 8 mila euro e un bracciale di Tiffany da mille euro.

Il fatto risale a una settimana fa circa - come riporta il sito web de La Stampa di Torino - e la denunciata per furto aggravato dalla Polizia dell'aria è Monica Pirovano, Amministratore delegato della Cogne Acciai Speciali. Le indagini sono coordinate dal pm Chiara Maina. Orologio e monile valgono complessivamente novemila euro; la donna che li aveva lasciati nella vaschetta, una torinese diretta in Sardegna, ha detto agli agenti che credeva fosse stato suo marito a prendere i gioelli.

La polizia è risalita a Pirovano visionando le immagini della videocamera di sorveglianza e e verificando la lista passeggeri. L'Ad della Cas avrebbe indossato orologio e bracciale dopo averli presi dalla vaschetta.

"E' stato un malinteso, quando il pm tornerà dalle ferie chiariremo tutto in sede di interrogatorio - spiega l'avvocato torinese Maurizio Bortolotto, che assiste Monica Pirovano - l'Ad della Cogne si era semplicemente accorta di quel monile e dell'orologio dimenticati e invece di lasciarli lì dove si trovavano li ha presi unicamente perchè fossero riconsegnati ai leggittimi proprietari".