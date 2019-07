Fortunello vuole portare lo sci in piazza Chanoux e via D’Avise si sta attrezzando

Fortunello, un uomo di grandi vedute e di una fantasia senza limite si sta organizzando per sbarcare i Valle d’Aosta per prendere la guida della Regione e di Aosta.

Tra l’altro ha già promesso che si scierà ovunque anche il città e per aumentare gli incassi del casino porterà a casa di tutti i valdostani i giochi. La cosa che ha più colpito è lo sviluppo dello sci a bassa quota. E la sfida l’ha già raccolta la Pescheria Milani, in via Claude d’Avise ad Aosta, giusto a lato del rinomato Caffè Roma di via E. Aubert, dove il pesce è più fresco di quello appena scaricato dai pescerecci. La Pescheria Milani Patrizia ha già iniziato a produrre la materia prima per battere le piste da sci: la neve che nonostante i 30 gradi di calura in via D’Avise inizia già ad accumularsi. Un premio alla Pescheria Milani per la promozione turistica.

I VIDEO DI FORTUNELLO