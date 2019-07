Giorni decisivi per lo sgombero del centro ricreativo Cral Cogne di Aosta

Sul definitivo sgombero del palazzo Cogne in corso Battaglione ad Aosta deciderà il giudice del tribunale civile Davide Paladino. Nell'udienza di oggi il giudice si è riservato la sentenza in merito alla concessione del provvedimento d'urgenza chiesto dalla Regione al tribunale per ottenere lo sgombero dello storico stabile perché inagibile. La decisione è attesa nei prossimi giorni.

La causa è stata discussa tra Giorgio Giovinazzo, titolare del Centro socio-culturale Ccs Cogne che occupa i locali in regime di comodato - rappresentato dall'avvocato Piercarlo Carnelli - e la Regione (avvocato dirigente Riccardo Jans e avvocato Flavia Mandriota).



L'obiettivo dell'ente pubblico è la liberazione dei locali per consentire la messa in sicurezza, a seguito di un ultima perizia dell'ingegnere Sandro Pariset, secondo cui tutti gli spazi del palazzo tra corso Battaglione e via Elter sono da ritenersi inagibili. Per Giovinazzo, che si fa forte di una consulenza tecnica secondo cui non vi sarebbe emergenza per rischio di crolli, sarebbe sufficiente un'intensa attività di manutenzione straordinaria di cui si dice pronto a farsi carico.