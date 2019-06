Le domande di Luca Ghiorzi ai giornalisti. Aostacronaca risponde

Il giornalista Piero Minuzzo su Aostacronaca.it sta facendo un sequel di domande alle varie formazioni politiche locali.

Ha ispirato anche a me qualche domanda, da semplice cittadino-cameriere-uomo-di-strada quale sono, nel tentativo di capire cosa succederà nella nostra comunità.



Grazie ai giornalisti e a chiunque vorrà provare a dare risposte-opinioni, se serie e nel merito.



1 - Mettiamo che le condanne a rimborsare inflitte dalla Corte dei Conti sulla vicenda Casino siano definitive, ci sono franchigie o simili clausule? Se si, quant'è la percentuale in capo all'assicurazione che copre i Consiglieri regionali e quanto dovranno sborsare di tasca loro?

Dipende dai contratti. Per il momento hanno i beni bloccati e c'è chi, per precedenti condanne non si fa rimborsare dalle assicurazione per timore che tutto finisca nel calederone del pignoramento.



2 - La somma eventuale in capo ai Consiglieri, qualora non saldata, li metterà in condizione di incandidabilità alle prossime elezioni regionali?

Certo si trovano nella condizione di ineleggibilità.



3 - Con le "certezze assolute"(!) sulle scritture contabili del bilancio Casino anno 2018, sommate alle indagini in corso della Procura di Aosta, quale assicurazione pagherà nuovamente in futuro un'eventuale danno accertato dalla Corte dei Conti?

C'è sempre chi è disposto a rischiare. Magari li pagano con i minibond della Lega.



4 - Che cosa sta succedendo davvero in casa di Area Civica e soprattutto della ribollente Lega da qui alla settimana prossima?

Nulla. Rete Civica punta alle elezioni il prossimo anno con una nuova legge. La Lega ha già risposto a me.



5 - Almeno 18 ad ogni costo su 35.

Ma è possibile che alcuni di quei 35 siano attualmente avvisati o indagati in ambito delle diverse indagini che si leggono sui media? Sarebbe giusto se lo dicessero almeno tra loro?

Prima domanda sì la seconda non l'ho capita.



6 - Quanto pesano e cosa potrebbe accadere dopo che 14 giudici diversi in quattro differenti sessioni hanno detto NO alla scarcerazione di Marco?

Per 18 mesi è sospeso poi chi vivrà vedrà.



7 - Nel Comune di S. Pierre e in quello di Aosta quando i Commissari antimafia termineranno il lavoro ispettivo? Saranno Commissariati e ci sarà un seguito o non accadrà nulla?

Dipende dal lavoro e da cosa scoperchiano i Commissari.



8 - Sempre a ricordo di notizie sui media, le inchieste sui 25.000 nella scrivania piuttosto che sulla grande evasione parallele alla vicenda Longarini sono finite "in cantina", dunque archiviate?

La grande evasione è stata sanata. Sui 25.000 euro gli inquirenti non sono riusciti a cavare un ragno dal buco.



9 - La Procura di Milano farà ricorso sulla sentenza o è stata tutta “une bagatelle”?

E' da rivolgere alla Procura.



10 - La situazione delle nomine pilotate nel CSM e dei maneggi vari che si leggono quotidianamente, avranno ricadute anche in Piemonte e Valle d'Aosta?

In Piemonte non so in Valle è già accaduto tutto in via Olietti.



11 - Con “quale treno” è arrivata IREN col tentativo di fare l’acquisto più devastante per la nostra Valle?

Visti i tempi lascio a te e alla tua intelligenza la risposta.



Vabbeh, buon week end, stammo bbone e pensammo a’ salute.

Si scoppia anche di troppa salute. (pi.mi.)