Processo lettere garanzia Casino, pm chiede due anni di carcere per Rollandin

Al termine di una requisitoria durata oltre un'ora, il pm Luca Ceccanti ha chiesto oggial giudice del tribunale aostano Davide Paladino la condanna a due anni di carcere per Augusto Rollandin.

L'ex presidente della Giunta siede sul banco degli imputati per rispondere del reato di abuso d'ufficio continuato e aggravato. Il processo, in corso di celebrazione in rito abbreviato, riguarda le lettere di garanzia che Rollandin inviò nella primavera del 2014 a tre banche per favorire l'erogazione di contributi alla Casino de la Vallée spa, già in crisi all'epoca.

L'ammontare della cifra era di 19 milioni di euro così ripartito: Bccv per 4 mln, Passadore per 5 mln, Popolare di Sondrio per 10 mln a, che già allora era in crisi.