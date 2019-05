TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Sabato 25 maggio

a partire dalle ore 9.00, a Châtillon, al campo sportivo Brunod, gare di qualificazione del settimo "Trofeo Conseil régional-Memorial Attilio Rolando", torneo di calcio per squadre di veterani organizzato dalla società Veterani VdA Châtillon con il sostegno del Consiglio Valle.

ore 12.00, ad Aosta, in piazza Roncas, flash mob, un'azione performativa, su musica e testo, realizzata da un centinaio di ragazzi e ragazze del Liceo Artistico di Aosta, coordinati dal direttore artistico Paola Corti, ispirata alle "Donne resilienti", il tema del Premio internazionale "La Donna dell'Anno", promosso dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta con il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Pari Opportunità, in collaborazione con il Soroptimist International Club Valle d'Aosta e con il brand Donna Moderna in qualità di media partner.

ore 17.00, a Courmayeur, alla Skyway Monte Bianco, la Presidente del Consiglio Valle partecipa alla premiazione della 14a tappa del Giro d’Italia.

Domenica 26 maggio

a partire dalle ore 9.00, a Châtillon, al campo sportivo Brunod, fasi finali del settimo "Trofeo Conseil régional-Memorial Attilio Rolando", torneo di calcio per squadre di veterani organizzato dalla società Veterani VdA Châtillon con il sostegno del Consiglio Valle.

Alle ore 16.00, in località Perolle a Châtillon si terrà la cerimonia di premiazione. Lunedì 27 maggio § ore 9.30, riunione dell'Ufficio di Presidenza.

ore 9.30, visita all'Aula consiliare della classe 5a della scuola primaria di Gignod Capoluogo nell'ambito del progetto Portes ouvertes.

ore 17.00, ad Aosta, alla Biblioteca regionale, la Presidente del Consiglio Valle partecipa all'inaugurazione dell’esposizione fotografica del Concours Cerlogne.

Martedì 28 maggio

ore 9.00, riunione della terza Commissione "Assetto del territorio" per audire l'Assessore regionale alle opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale pubblica in merito all'aggiornamento dell'iter di approvazione del Piano di tutela delle acque (PTA) e alle linee guida per una normativa in materia di contratti pubblici con specifico riferimento al settore dei lavori pubblici.

ore 9.45, visita all'Aula consiliare della classe 2a Scienze umane dell'Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale di Verrès.

ore 14.00, convocazione della quarta Commissione "Sviluppo economico" per sentire l'Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti in merito alla mozione, approvata dall'Aula il 19 febbraio, che lo ha impegnato a riferire sulle problematiche relative alla gestione dei Fondi europei.

Mercoledì 29 maggio

ore 9.00, riunione della quinta Commissione "Servizi sociali" per effettuare alcune audizioni nell'ambito della trattazione della proposta di legge recante disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia: saranno sentiti la Presidente dell'Associazione Sindrome Fibromialgica Valle d'Aosta (ASFIB VdA) e il Responsabile della Struttura semplice dipartimentale Terapia del dolore dell'USL VDA.

ore 11, a Roma, nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani del Senato della Repubblica, è in programma la presentazione della 21a edizione del Premio internazionale "La Donna dell'Anno" alla presenza delle finaliste e della vincitrice del Premio Soroptimist. All'incontro, moderato dalla giornalista di Donna Moderna Barbara Rachetti, interverranno la Senatrice Tiziana Nisini e la Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Giovedì 30 maggio

ore 9.00, riunione della prima Commissione "Istituzioni e Autonomia" per audire il dirigente della struttura Enti locali della Presidenza della Regione in merito al documento del Consiglio permanente degli enti locali di proposta di modifica delle leggi regionali in materia di elezioni comunali. I Commissari proseguiranno poi nell'analisi delle proposte di modifica della normativa regionale in materia di elezioni comunali.

ore 11.30, ad Aosta, nella sede del Liceo delle scienze umane e scientifico Regina Maria Adelaide, le finaliste del Premio internazionale "La Donna dell'Anno" e la vincitrice del Premio Soroptimist incontrano i ragazzi delle classi 4aA del Liceo scienze applicate e 4aC del Liceo scienze umane.

ore 15.30, ad Aosta, nel foyer del Consiglio Valle al primo piano di Palazzo regionale, le finaliste del Premio internazionale "La Donna dell'Anno" e la vincitrice del Premio Soroptimist incontrano i giornalisti.

ore 18.00, a Bard, al Forte, la Presidente dell'Assemblea regionale è presente all’inaugurazione della mostra "L’Aquila. Tesori d’arte tra XIII e XVI secolo".

Venerdì 31 maggio

ore 8.50, a Saint-Vincent, nella sede dell'Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale le finaliste del Premio internazionale "La Donna dell'Anno" e la vincitrice del Premio Soroptimist incontrano delle classi 5aA e 5aB a indirizzo turistico.

ore 10.00, visita all'Aula consiliare della classe 4aA della scuola primaria del Quartiere Dora di Aosta nell'ambito del progetto Portes ouvertes.

ore 11.30, ad Aosta, nella sede del Liceo artistico, le finaliste del Premio internazionale "La Donna dell'Anno" e la vincitrice del Premio Soroptimist incontrano gli studenti delle classi 4aB e 5aB.

ore 21.00, ad Aosta, al teatro Splendor, con ingresso libero, cerimonia finale della 21a edizione del Premio internazionale "La Donna dell'Anno". Sono presenti la Presidente del Consiglio Valle e i componenti l'Ufficio di Presidenza.

da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno a Charvensod, al campo sportivo comunale, quarta edizione del Telcha Trophy riservato ai Pulcini 2008 e seconda Giornata dello Sport. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione sportiva dilettantistica Charvensod col sostegno del Consiglio regionale.

Sabato 1 giugno

ore 12.00, ad Aosta, nella sede del Coordinamento Solidarietà della Valle d’Aosta CSV, la Presidente del Consiglio regionale incontra il nuovo Console Generale della Repubblica di Cuba con sede a Milano.

ore 17.00, a Châtillon, la Presidente dell'Assemblea valdostana interviene al 17° Meeting nazionale della solidarietà ANPAS, organizzato dall'Associazione nazionale pubbliche assistenze e dalla Federazione regionale delle organizzazioni di volontariato del soccorso della Valle d'Aosta col sostegno del Consiglio Valle, in programma sino a domenica 2 giugno.

Domenica 2 giugno

ore 11.00, ad Aosta, nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana, in occasione delle celebrazioni per il 73° anniversario della proclamazione della Repubblica. Sono presenti la Presidente dell'Assemblea valdostana Emily Rini, il Vicepresidente Luca Distort e il Consigliere segretario Claudio Restano.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio. vda.it), costantemente aggiornato.