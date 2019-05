TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Sabato 18 maggio

- 10h, à Aoste, Salle Maria Ida Viglino du Palais régional, colloque "De l’entretien du territoire aux changements climatiques", promu par l’Assessorat de l’éducation, de l’université, de la recherche et des politiques de la jeunesse en collaboration avec la Présidence de la Région, l’Assessorat à l’environnement, aux ressources naturelles et au Corps forestier, l’Assessorat au tourisme, aux sports, au commerce, à l’agriculture et aux biens culturels et la Présidence du Conseil régional, dans le cadre des initiatives à l'occasion du 75e anniversaire de la mort d'Émile Chanoux. Le Président de l'Assemblée régionale et le Conseiller secrétaire Luigi Vesan sont présents.

- dalle ore 15, ad Aosta, in piazza Chanoux, evento "Vieni a conoscere Dynamo Camp", in collaborazione con il Consiglio regionale della Valle d'Aosta e il Comune di Aosta, con la partecipazione del personale del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco. Nel corso del pomeriggio, è presente la Presidente dell'Assemblea valdostana.

Lunedì 20 maggio

- ore 10, visita all'Aula consiliare della classe 5aA della scuola primaria San Francesco di Aosta nell'ambito del progetto Portes ouvertes.

Martedì 21 maggio

ore 9, riunione congiunta della terza Commissione "Assetto del territorio" e della quarta Commissione "Sviluppo economico" per analizzare il disegno di legge concernente le disposizioni regionali per lo sviluppo della mobilità sostenibile sul territorio.

ore 12, conferenza dei Capigruppo.

ore 14.30, ad Aosta, nella sala conferenze del CSV, conferenza stampa di presentazione del 27° Meeting ANPAS Valle d'Aosta, in programma da mercoledì 29 maggio a domenica 2 giugno a Châtillon, organizzato dalla Federazione regionale delle organizzazioni di volontariato del soccorso della Valle d'Aosta col sostegno del Consiglio Valle. Interviene la Presidente dell'Assemblea regionale.

15h30, à Aoste, au Palais régional, dans la Salle des Commissions du Conseil, la Présidente de l'Assemblée régionale, à la présence du Président de la section valdôtaine de l’Union internationale de la presse francophone, remet le premier prix du deuxième volet de la 20e édition du concours "Abbé Trèves", organisée par la Section de la Vallée d’Aoste de l'UPF, avec la collaboration du Conseil de la Vallée.

Mercoledì 22 maggio

ore 9, adunanza del Consiglio regionale.

Giovedì 23 maggio

ore 9, adunanza del Consiglio regionale.

Venerdì 24 maggio

ore 8.30, a Courmayeur, alla stazione Pavillon della Skyway Monte Bianco, nell'ambito del convegno Smart Villages-EUSALP, il Vicepresidente del Consiglio regionale, Joël Farcoz, e il Consigliere segretario Luigi Vesan partecipano all'esposizione di progetti e alla tavola rotonda sulle policies per lo sviluppo alpino.

ore 9, convocazione della prima Commissione "Istituzioni e Autonomia" per seguire l'illustrazione della relazione del Difensore civico sull'attività svolta nel 2018 per l'Ufficio di difesa civica e in qualità di garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

ore 10, visita all'Aula consiliare della classe 5aC della scuola primaria San Francesco di Aosta nell'ambito del progetto Portes ouvertes.

ore 10.30, nella saletta delle riunioni del Consiglio Valle, al primo piano di Palazzo regionale, conferenza stampa del Difensore civico della Valle d'Aosta per illustrare l'attività 2018, anche in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Sabato 25 maggio

a partire dalle ore 9, a Châtillon, al campo sportivo Brunod, gare di qualificazione del settimo "Trofeo Conseil régional-Memorial Attilio Rolando", torneo di calcio per squadre di veterani organizzato dalla società Veterani VdA Châtillon con il sostegno del Consiglio Valle.

ore 12, ad Aosta, in piazza Roncas, flash mob, un'azione performativa, su musica e testo, realizzata da un centinaio di ragazzi e ragazze del Liceo Artistico di Aosta, coordinati dal direttore artistico Paola Corti, ispirata alle "Donne resilienti", il tema del Premio internazionale "La Donna dell'Anno", promosso dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta con il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Pari Opportunità, in collaborazione con il Soroptimist International Club Valle d'Aosta e con il brand Donna Moderna in qualità di media partner.

Domenica 26 maggio

a partire dalle ore 9, a Châtillon, al campo sportivo Brunod, fasi finali del settimo "Trofeo Conseil régional-Memorial Attilio Rolando", torneo di calcio per squadre di veterani organizzato dalla società Veterani VdA Châtillon con il sostegno del Consiglio Valle.

Alle ore 16, in località Perolle a Châtillon si terrà la cerimonia di premiazione.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio. vda.it), costantemente aggiornato.