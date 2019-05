anche Coldiretti e Unione Cuochi Vda all'Herbarium di Jovençan

Mancano solo due giorni alla seconda edizione dell’ evento 'Herbarium', che si svolgerà a Jovençan domenica 19 maggio.

La manifestazione è dedicata alle erbe officinali e alla scoperta delle attività ad esse connesse, dalla raccolta all’utilizzo ormai diffuso in cucina, per la cosmesi o come rimedio naturale per il benessere di mente e corpo e si rivolge ad un pubblico eterogeneo, composto da famiglie con bambini, esperti in materia e semplici interessati che potranno approfondire le conoscenze relative alle piante officinali in Valle d’Aosta.

Numerose sono le iniziative proposte per rispondere al desiderio, sempre più diffuso, di ritornare ai rimedi 'naturali' che ha spinto un numero crescente di persone a riscoprire antichi rimedi della tradizione popolare. Nel corso della giornata verranno proposte visite guidate e attività laboratoriali per adulti e bambini presso la Maison e il Jardin des anciens remèdes e attività guidate di riconoscimento delle erbe che si svolgeranno sul territorio del comune di Jovençan.

Per l’intera giornata si svolgerà Lo Tsavan: mercatino dei prodotti della filiera delle erbe officinali con la collaborazione di Coldiretti e sarà, inoltre, allestito un punto di ristoro a cura dell’Unione cuochi della Valle d’Aosta che proporranno finger food e piatti a base di erbe spontanee.