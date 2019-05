Incidente stradale ad Aymavilles, ferito bimbo di 2 anni

Sono due automobilisti e un bimbo di 2 anni e mezzo, i feriti per i traumi riportati in un incidente stradale avvenuto verso le 17,45 di oggi ad Aymavilles, in prossimità della rotatoria nel tratto tra il bivio per l'autostrada e il capoluogo.

Si è trattato dell'impatto fra due auto; sul posto 118, Vigili del fuoco con gruppo taglio e Forze dell'ordine. Le persone ferite, due uomini di 50 e 54 anni e il bimbo, sono state trasportate in ospedale e, in base ai primi riscontri, le loro condizioni cliniche non risultano gravi.

In fase di accertamento dinamica e cause dell'incidente. Seguono aggiornamenti.