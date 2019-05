A Gressan con Jovencan l'educazione civica avant tout

Le tecniche agricolle sono state declinate da Diego Bovard, la veterinaria Sandra Ganio, Direttore Facente Funzioni della Struttura Complessa dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

“Abbiamo voluto organizzare questo incontro tra cittadini ed agricoltori – sottolinea il Sindaco di Gressan Michel Martinet – proprio per far capire quanto importante e delicato sia il lavoro dell’agricoltore e quindi il rispetto delle pratiche agricole e della proprietà privata rappresentino degli elementi fondamentali per la salute di tutti. Le deiezioni canine e l’abbandono dei rifiuti sui prati utilizzati per la produzione di foraggio animale, rappresentano in effetti un problema enorme per il bestiame che di esso si nutre, con conseguenze nefaste anche sulle carni che in seguito devono essere consumate”.

“E’ stata una interessante iniziativa che intendiamo ripetere anche sul nostro territorio – evidenzia il Sindaco di Jovencan Vally Lucianaz – magari con un invito particolare a tutti i possessori di cani, che insieme alle colonie feline, rappresentano un reale problema di salute pubblica”.