Le chitarre del 'SoloDuo' per il Jeudi du Conservatoire

E' il concerto 'Attraverso lo specchio: 12 corde per una prospettiva differente', il prossimo appuntamento dei Jeudi du Conservatoire, che sarà eseguito dal duo chitarristico SoloDuo (Lorenzo Micheli e Matteo Mela) nell’Auditorium Renato Callisto Arnod del Conservatoire, presso la Torre dei Balivi, giovedì 9 maggio alle ore 20,30.

Il programma del concerto prevede musiche di Beethoven, Castelnuovo-Tedesco, Debussy, Janacek, Scarlatti. Con il nome SoloDuo Matteo Mela e Lorenzo Micheli formano uno dei duo di chitarre più attivi e conosciuti nel mondo: insieme hanno suonato in tutta Europa, negli Stati Uniti e in Canada, in Asia e in America latina, dalla Carnegie Hall di New York alla Konzerthaus di Vienna, dalla Sejong Hall di Seoul alla Sala delle Colonne di Kiev, dall’Auditorium di Milano al Concertgebouw di Amsterdam.

Matteo è docente al Conservatoire Populaire di Ginevra, Lorenzo – che ha insegnato per quasi dieci anni al Conservatoire de la Vallée d’Aoste – è professore di chitarra nonché responsabile di tutta l’area Performance alla Scuola Universitaria del Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano.

Matteo e Lorenzo sono inoltre “Artists in Residence” alla University of Colorado Boulder (dal 2015) e alla Columbus State University (dal 2017), e dirigono una collana di musiche per chitarra (SoloDuo Collection) presso l’editore canadese Les Productions d’Oz.

La loro discografia comprende i Duos Concertants di Antoine de Lhoyer, le tre antologie “Solaria”, “Noesis” e “Metamorphoses”, un disco sulla musica del ’600 italiano per tiorba e chitarra barocca (La suave melodia, con Massimo Lonardi), una raccolta di opere da camera di Mauro Giuliani, le Sonate di Ferdinand Rebay, i 24 preludi e fughe di Mario Castelnuovo-Tedesco, i Quartetti op. 19 di François de Fossa (con Enrico Bronzi e Ivan Rabaglia), un disco sulla musica vocale di Alessandro Scarlatti (con Massimo Lonardi e Renata Fusco), oltre a una decina di lavori solistici e con orchestra.

Il loro ultimo lavoro discografico, in uscita nel maggio 2019 per Decca, è interamente dedicato a Beethoven.