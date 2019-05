TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Giovedì 2 maggio - ore 9, convocazione congiunta della terza Commissione "Assetto del territorio" e della quarta Commissione "Sviluppo economico" per proseguire l'analisi del disegno di legge concernente le disposizioni regionali per lo sviluppo della mobilità sostenibile sul territorio. Saranno sentiti il Sindaco e l'ideatore del progetto sperimentale di mobilità ciclistica messo in atto dal Comune di Charvensod.

ore 14.30, riunione della prima Commissione "Istituzioni e Autonomia" per l'esame della proposta di atto amministrativo contenente le linee di indirizzo programmatiche per le attività di rilievo europeo e internazionale della Regione per la XV Legislatura.

ore 21, a Nus, nella Sala consiliare del Comune, nell'ambito della rassegna "Giovediamoci", serata sui segreti dei Seigneurs de Nus con lo storico Ezio Emerico Gerbore, che presenterà la nascita della manifestazione "Les Franchises de Nus", Chantal Arzuffi autrice della fiaba "I Signori di Nus" e con la partecipazione del caricaturista e vignettista Claudio Puglia, Seigneur de Nus 2012. L'iniziativa è realizzata dal Comune di Nus e dall'associazione L'Historique de Nus in collaborazione con il Consiglio Valle.

Venerdì 3 maggio - ore 9 convocazione della quarta Commissione "Sviluppo economico" per effettuare l'audizione del Presidente del Consiglio di amministrazione della Società Monterosa Spa.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio. vda.it), costantemente aggiornato.