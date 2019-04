Rete Civica ci prova: 'Rollandin domani non venga in Consiglio Valle'

Considerato che l'esponente unionista e consigliere regionale Augusto Rollandin "si dimesso dalla carica di Vicepresidente del Consiglio, ha rassegnato le dimissioni dalle commissioni consiliari permanenti, si è autosospeso dal suo Movimento", Rete Civica ritiene necessario che lo stess Rollandin, analogamente, "si astenga dalla partecipazione ai lavori del Consiglio regionale".

E' quanto si legge in una nota diffusa oggi dai consiglieri regionali di Rete Civica Chiara Minelli e Alberto Bertin, che in questi giorni hanno "valutato la situazione creatasi con la pesante condanna in primo grado per corruzione del consigliere Rollandin".

"Ci aspettiamo - aggiungono Bertin e Minelli - che l'invito all'autosospensione, oltre che dall'opposizione, provenga anche dall'Union Valdôtaine e dall'intera maggioranza".

L'adunanza del Consiglio Valle è fissata per domattina alle 9 a Palazzo regionale. Se Rollandin non si presentasse, si troverebbero in aula 17 consiglieri di maggioranza e altrettanti di opposizione.