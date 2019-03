ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET (CODICE E01) IN BASE AL REDDITO

In vista del rinnovo dell’esenzione dal pagamento del ticket in base al reddito (codice E01), si comunica che i soggetti interessati sono i cittadini di età pari o superiore a 65 anni con reddito lordo del proprio nucleo famigliare non superiore a euro 36.151,98, così come previsto dalle vigenti normative.

L’USL provvede direttamente al rinnovo d’ufficio fino al 31.03.2020 per tutti i cittadini con reddito validato dal Ministero dell’Economia e Finanze (MEF). Solo un numero ridotto di cittadini, con reddito non certificato dal MEF, dovrà provvedere al rinnovo dell’autocertificazione. Questi riceveranno dall’USL al proprio domicilio, una lettera con il modulo da compilare e le istruzioni necessarie .

Quindi dovranno presentarsi agli sportelli “Scelta e Revoca”, a far data dal 1° aprile 2019, soltanto i cittadini che hanno ricevuto a domicilio la lettera dell’Azienda USL contenente il modulo per l’autocertificazione.

NON dovranno presentarsi agli sportelli “Scelta e Revoca”, invece, i cittadini che non hanno ricevuto al proprio domicilio la lettera dell’Azienda USL.

NB: I cittadini in possesso di esenzione totale dal pagamento dei ticket sanitari per invalidità civile, di servizio, di lavoro o di guerra, hanno una esenzione non soggetta a scadenza e quindi NON devono rinnovare l’esenzione per reddito.

La Direzione di Area territoriale dell’Azienda USL ha predisposto locandine informative che verranno affisse nei prossimi giorni in tutte le sedi sanitarie.

Inoltre, chi non ha ricevuto la lettera e chi avesse dubbio sull’esenzione può telefonare al numero 0165.54.44.45, attivo dal 1° al 30 aprile dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) dalle ore 11.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 14.30.

Le informazioni sono anche disponibili sul sito internet dell’Azienda sanitaria, www.ausl.vda.it nella home page.

ATTENZIONE: a causa di disfunzioni tecniche-informatiche segnalate dal MEF, si ipotizza un possibile ritardo per l’invio delle lettere a domicilio di circa una settimana.



Si consiglia, pertanto, di non recarsi agli sportelli “Scelta e Revoca” nei giorni immediatamente successivi alla data di scadenza, in maniera tale da evitare code e attese.